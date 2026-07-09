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09 июля 2026 в 12:00

Адвокат выдвинул версию пропажи Героя России Асылханова

Адвокат Лунев: аферисты могли похитить Героя РФ Асылханова из-за денег и наград

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/РИА Новости
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Злоумышленники могли похитить Героя России Алексея Асылханова, чтобы завладеть его деньгами и наградами, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Даниил Лунев. По его словам, люди с посттравматическим стрессовым расстройством нередко становятся жертвами подобных преступлений. Эксперт также предположил, что Герой России может находиться в измененном состоянии сознания и не осознавать произошедшее.

Возможно, кто-то захотел завладеть его выплатами и наградами. Также могло произойти похищение из-за бизнеса или долгов. Жертвами подобных преступлений становятся люди с сильным посттравматическим стрессовым расстройством или тяжелой депрессией. Один из вероятных симптомов этих состояний — потеря памяти, — сказал Лунев.

Ранее ветеран и участник СВО России Василий Козлов высказал мнение, что Асылханов мог вернуться в зону специальной военной операции. По его словам, для отработки этой версии необходимо запросить сведения о банковских платежах Героя России в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, нужно обратиться к операторам связи этих регионов по факту регистрации сим-карт на его имя.

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