Адвокат выдвинул версию пропажи Героя России Асылханова

Злоумышленники могли похитить Героя России Алексея Асылханова, чтобы завладеть его деньгами и наградами, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Даниил Лунев. По его словам, люди с посттравматическим стрессовым расстройством нередко становятся жертвами подобных преступлений. Эксперт также предположил, что Герой России может находиться в измененном состоянии сознания и не осознавать произошедшее.

Возможно, кто-то захотел завладеть его выплатами и наградами. Также могло произойти похищение из-за бизнеса или долгов. Жертвами подобных преступлений становятся люди с сильным посттравматическим стрессовым расстройством или тяжелой депрессией. Один из вероятных симптомов этих состояний — потеря памяти, — сказал Лунев.

Ранее ветеран и участник СВО России Василий Козлов высказал мнение, что Асылханов мог вернуться в зону специальной военной операции. По его словам, для отработки этой версии необходимо запросить сведения о банковских платежах Героя России в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, нужно обратиться к операторам связи этих регионов по факту регистрации сим-карт на его имя.