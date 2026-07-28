Лодка с четырьмя людьми бесследно исчезла в российском регионе На Чукотке ведутся поиски четырех человек, пропавших на моторной лодке

На Чукотке ведутся поиски четырех человек, пропавших на моторной лодке в районе села Усть-Белая, передает Telegram-канал «112». В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая заявила, что ее мать Анастасия и отчим Михаил вместе с двумя знакомыми отправились на озеро Красное и перестали выходить на связь.

По данным спасателей, группа успела позвонить домой лишь один раз, после чего связь оборвалась. Добровольцы обследуют береговую линию, к поискам готовятся привлечь вертолет. Моторное судно до сих пор не обнаружено.

Озеро Красное, где, предположительно, находились пропавшие, характеризуется сложными условиями: оно подвержено влиянию приливов и сильных ветров с Анадырского залива, имеет неровное илистое дно и глубину более четырех метров. Это осложняет поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ведутся масштабные поиски 78-летнего мужчины, который пропал в лесу. Задействованы пять поисковых отрядов, включая «ЛизаАлерт», а также полиция и спасатели. За двое суток пройдено 180 километров.