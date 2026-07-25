Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края Спасатели ищут 78-летнего мужчину в лесу в Красноярском крае

В Красноярском крае более 50 поисковиков ищут 78-летнего мужчину в лесу, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. За двое суток поисков было пройдено 180 км. Также для поиска пенсионера задействовали два квадрокоптера и пять поисковых отрядов: «ЛизаАлерт» Красноярского края, объединение «Азимут» и группа «Сибирь», а также сотрудники полиции и КГКУ «Спасатель».

В Емельяновском муниципальном округе под Красноярском пропал 78-летний мужчина. Он отдыхал с женой на даче в СНТ, ушел с участка и пропал. Поиск продолжается третьи сутки. Людей не хватает. Работы ведутся в лесу с плотным подлеском, высокой травой и кустарником, которые существенно затрудняют передвижение и ограничивают видимость. <…> Ночью на поиске собралось около 50 человек, — рассказала Чооду.

Ранее 10-часовые поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Мургук Сергокалинского района в Дагестане, завершились обнаружением ребенка глубокой ночью в лесу. Несовершеннолетний покинул дом, пока мать отлучилась на несколько минут, и отправился в сторону гор вместе с другими детьми.