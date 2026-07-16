Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 16:11

В Дагестане завершились поиски заблудившегося в лесу ребенка

Глава села Мургук Магомедов: пропавшего в лесу мальчика нашли спустя 10 часов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дагестане 10-часовые поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Мургук Сергокалинского района, завершились обнаружением ребенка глубокой ночью в лесу, заявил глава села Абакар Магомедов. В беседе с РИА Новости он отметил, что несовершеннолетний покинул дом, пока мать отлучилась на несколько минут, и отправился в сторону гор вместе с другими детьми.

Вчера примерно в 18:00 по московскому времени мама четырехлетнего Ибрагима отлучилась минут на пять, и вдруг заметила, что мальчика нет. Весь дом обыскала — нет его. Выбежала на улицу, начала расспрашивать у всех, дошла до моего дома, говорит: «Ребенок исчез». Соседи сказали, что он с мальчиками шел наверх в гору, в сторону спортивной площадки. Я туда побежал, все обыскал, не было его там. Весь лес прочесали, искали с помощью тепловизоров. Мальчика нашли рабочие уже ночью на опушке леса. За горой, возле спортивной площадки у нас есть тропинка, он, видимо, по ней пошел. Стемнело, и он там остался, спрятался в лесу, — рассказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что глава семьи Усольцевых Сергей, пропавший в тайге Красноярского края, за год до исчезновения несколько раз ездил в Таиланд с двумя женщинами — с 58-летней сотрудницей прокуратуры и ее 30-летней дочерью. Поездки совершались в том числе в период его брака с супругой Ириной.

Регионы
Дагестан
дети
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда выйдут неизданные песни Дэвида Боуи
Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней
Счет для наемника и «обезглавленные» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 июля
Психолог раскрыл сценарий, из-за которого девушки выходят за осужденных
В МИД России отреагировали на визит президента Сербии в Киев
Дом без усталости: как создать интерьер, который не надоедает
Российскую банкиршу уличили в краже 69 млн у участников СВО
Названа причина отказа Клименко от поста министра обороны Украины
Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины
Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне
Россиянку заставили платить 2 млн рублей за авто, которое она не покупала
Гастроэнтеролог объяснила феномен условного вкусового отвращения
Турэксперт дала совет россиянам на фоне слухов о введении виз в Черногорию
Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте
Нутрициолог перечислила, какие продукты опасно есть в жару
Фильм о Куклачеве спродюсирует другой знаменитый дрессировщик
СК взял на контроль дело о травле девочки в российской школе
В Госдуме высказались об удалении приложений VK и МАКС из Google Play
Армения нашла новый рынок сбыта продуктов
«Мы хотим жить!»: украинцы умоляют Зеленского договориться с Россией
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.