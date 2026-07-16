В Дагестане завершились поиски заблудившегося в лесу ребенка

В Дагестане 10-часовые поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Мургук Сергокалинского района, завершились обнаружением ребенка глубокой ночью в лесу, заявил глава села Абакар Магомедов. В беседе с РИА Новости он отметил, что несовершеннолетний покинул дом, пока мать отлучилась на несколько минут, и отправился в сторону гор вместе с другими детьми.

Вчера примерно в 18:00 по московскому времени мама четырехлетнего Ибрагима отлучилась минут на пять, и вдруг заметила, что мальчика нет. Весь дом обыскала — нет его. Выбежала на улицу, начала расспрашивать у всех, дошла до моего дома, говорит: «Ребенок исчез». Соседи сказали, что он с мальчиками шел наверх в гору, в сторону спортивной площадки. Я туда побежал, все обыскал, не было его там. Весь лес прочесали, искали с помощью тепловизоров. Мальчика нашли рабочие уже ночью на опушке леса. За горой, возле спортивной площадки у нас есть тропинка, он, видимо, по ней пошел. Стемнело, и он там остался, спрятался в лесу, — рассказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что глава семьи Усольцевых Сергей, пропавший в тайге Красноярского края, за год до исчезновения несколько раз ездил в Таиланд с двумя женщинами — с 58-летней сотрудницей прокуратуры и ее 30-летней дочерью. Поездки совершались в том числе в период его брака с супругой Ириной.