Появились новые детали жизни пропавшего в тайге Усольцева

Глава семьи Усольцевых Сергей, пропавший в тайге Красноярского края, за год до исчезновения несколько раз ездил в Таиланд с двумя женщинами — с 58-летней сотрудницей прокуратуры и ее 30-летней дочерью, сообщает aif.ru. Поездки совершались в том числе в период его брака с супругой Ириной. Кроме того, по информации источника, все трое выезжали во Вьетнам.

Тем временем спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых. За четыре дня специалисты обследовали 31 кв. км горно-таежной местности пешком и еще 200 кв. км с использованием квадроциклов.

Ранее сообщалось, что у Усольцева обнаружили секретные номера мобильной связи, а в его биографии всплыл американский и британский след. Как выяснили журналисты, один из трех номеров он приобрел незадолго до исчезновения именно у того оператора, чья вышка единственная работает в окрестностях Кутурчина.

До этого знакомый Усольцева, уральский медик Валентин Дегтярев предположил, что пропавший мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. По его словам, он поддерживал общение с мужчиной в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось фото профиля.