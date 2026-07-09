У пропавшего в тайге Усольцева нашли секретные номера

У пропавшего в таежном поселке Кутурчин Сергея Усольцева обнаружили секретные номера мобильной связи, а в его биографии всплыл американский и британский след, сообщает aif.ru. Семья бизнесмена бесследно исчезла более девяти месяцев назад, и за все время поисков не появилось ни одной зацепки.

Как выяснили журналисты, у Усольцева было как минимум три тайных номера, которые он нигде не «светил». Один из них приобрел незадолго до исчезновения именно у того оператора, чья вышка единственная работает в окрестностях Кутурчина. Все три номера до сих пор не заблокированы, но молчат. Данные о местоположении его телефона постоянно «уплывали»: сигнал фиксировали то у трассы на поселок Мина, то у горы Алат в Кутурчинском Белогорье.

По информации источника, Усольцев руководил организацией, реализовавшей в Железногорске американскую программу «Инициатива атомных городов», позже возглавил аналогичный британский проект, а затем стал учредителем структуры, распространившей их на всю Россию. Кроме того, он был сотрудником Международного научно-технического центра — межправительственной организации, из которой РФ вышла еще в 2015 году. Однако Усольцев остался в МНТЦ как минимум до конца 2017 года, уже после переезда офиса в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. Как рассказал его знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев, он поддерживал общение с мужчиной в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось фото профиля.