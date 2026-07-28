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28 июля 2026 в 17:53

Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров

Артамонов: система заправки «чет-нечет» прекратит работу в Липецке 31 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Система заправки автомобилей «чет-нечет» прекратит работу в Липецкой области с 31 июля, написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в МАКСе. По его словам, АЗС будут заправлять машины без учета номеров.

Ситуация на заправках объективно улучшилась: поставки стали стабильнее, очереди сократились. Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период. Со стороны правительства области дополнительных ограничений для автомобилистов больше не устанавливаем, — заявил губернатор.

Глава региона добавил, что сети заправок могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях. Они могут принимать решение в зависимости от фактических запасов топлива, графиков поставок и текущей нагрузки.

Артамонов отметил, что власти продолжают следить за ситуацией. Он также выразил надежду, что ограничения выдачи топлива больше не потребуются.

Ранее часть запретов на АЗС начали снимать в Калининградской области. По словам местного губернатора Алексея Беспрозванных, ЛУКОЙЛ отменил лимиты на заправках с 28 июля.

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