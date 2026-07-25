Игорь Крутой может остаться без квартиры за 1,1 млрд рублей Квартиру Крутого в Майами арестовали из-за обвинений композитора в мошенничестве

Квартира композитора Игоря Крутого в Майами арестована американским судом в рамках обвинений в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash. Апартаменты стоимостью $14 млн (около 1,1 млрд рублей) сейчас нельзя ни продать, ни переоформить.

Речь идет о жилплощади площадью 450 квадратных метров на частном острове в одном из наиболее престижных районов Майами, добраться до которого можно исключительно на пароме или вертолете. В числе соседей — Джефф Безос, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Как отмечают авторы канала, изначально музыкант приобрел апартаменты за $7,5 млн (584 млн рублей), ежегодное содержание обходится примерно в $140 тыс. (10 млн рублей).

В 2017 году миллиардер Олег Бурлаков намеревался приобрести эту недвижимость, оформив ее через доверительный фонд для своих детей, однако в 2021 году скончался и сделка сорвалась. После его смерти сестра и дочери бизнесмена обвинили семью Крутого в мошенничестве, заявив, что деньги за жилье были переданы, тогда как право собственности так и не перешло к ним. Осенью 2025 года американский суд наложил арест на апартаменты.

Ранее российский композитор опубликовал редкие кадры с 23-летней дочерью Александрой. Музыкант показал снимки наследницы из разных периодов ее жизни и подчеркнул, что их теплые отношения остаются неизменными. Крутой признался, что переходный возраст дочери прошел для него незаметно, в отличие от многих других родителей.