Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой

Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой

Народный артист России Игорь Крутой начал подготовку к проведению фестиваля «Новая волна — 2026». Что об этом известно, как сейчас складываются карьера и личная жизнь композитора?

Чем известен Крутой

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в Гайвороне Украинской СССР, окончил Кировоградское музыкальное училище и Николаевский музыкально-педагогический институт им. В. Г. Белинского.

Известность пришла к композитору в 1987 году после выпуска песни «Мадонна». За годы карьеры он написал множество композиций для артистов российской эстрады. Наиболее известные из них — «Есть только миг», «Маленькая страна», «Любовь, похожая на сон», «Незаконченный роман», «Я люблю тебя до слез», «Ангел-хранитель мой», «Такси» и другие.

В 2002 году Игорь Крутой вместе с латвийским композитором Раймондом Паулсом основали конкурс «Новая волна», который до 2014 года проходил в Юрмале.

Что известно о личной жизни и внебрачном сыне Крутого

Игорь Крутой с 1995 года состоит в браке с предпринимательницей Ольгой Реутовой. В 2003 году у пары родилась дочь Александра, также композитор удочерил дочь жены от предыдущего брака Викторию.

Кроме того, у Игоря Крутого есть сын Николай от первого брака и внебрачный сын Яков. О существовании последнего композитор узнал в 2018 году. Мать молодого человека работала продавцом-кассиром в московском магазине «Октябрьский». Артист рассказал в программе «Судьба человека», что мама Якова серьезно болела и перед смертью открыла наследнику всю правду о его появлении на свет. Крутой признал сына после проведенного теста ДНК.

Игорь Крутой и его супруга Ольга Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек», — отметил композитор.

Что известно о состоянии здоровья Крутого

В начале нулевых у Игоря Крутого возникли проблемы со здоровьем, тогда появились слухи о том, что у него онкологическое заболевание. Эти домыслы композитор опроверг в программе «Судьба человека» и рассказал, что в тот период пережил сложную операцию по удалению кисты поджелудочной железы.

«Врачи исполосовали меня, но, слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. „Да нет, я живой, все нормально“, — ответил я», — вспомнил артист.

Правда ли, что Крутой запретил Орбакайте петь его песни

Осенью 2025 года появились слухи о том, что Игорь Крутой запретил заслуженной артистке России Кристине Орбакайте исполнять его песни. Продюсер Владимир Киселев заявил, что композитор поступил не по-мужски, и напомнил, что ранее он называл исполнительницу «своей доченькой».

Спустя время Крутой лично опроверг сообщения о скандале с Орбакайте и заверил, что ничего не запрещал и с уважением относится к исполнительнице и ее матери — народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Игорь Крутой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Это вранье. Я не был никогда основным композитором ни Аллы Пугачевой, ни Кристины Орбакайте. Тогда они пели мои песни, и были хиты, но я не запрещал. Я с огромным уважением отношусь и к одной, и к другой, и общаюсь, и это не в моих силах. <...> Профессионально я ничего не говорил, никому ничего не запрещал», — сказал он.

Чем сейчас занимается Крутой

Игорь Крутой продолжает творческую деятельность. При его участии проходят праздничные концерты, также композитор пишет песни артистам и сейчас активно готовится к проведению конкурса «Новая волна — 2026».

Композитор рассказал в соцсетях, что фестиваль пройдет в Казани, на нем, в частности, выступят артисты Игорь Николаев, Лолита, Александр Лим и другие.

«Работа кипит, ведь впереди „Новая волна“, для которой мы готовим кое-что особенное», — заявил композитор.

Крутой живет отдельно от своей семьи. Его супруга и дочери много лет назад переехали в США, композитор остался в России. Его сыновья также проживают в Москве.

Проведение спецоперации Крутой не комментировал.

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