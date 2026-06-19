Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди

Погода в Москве в субботу, 20 июня: комфортное тепло до +21 и дожди

В Москве и Московской области завтра, 20 июня, ожидаются кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 20 июня

По словам Евгения Тишковца, 20 июня воздух в Москве в дневные часы прогреется до +21 градуса.

«В ночь на субботу и в утренние часы пройдет вторичный холодный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем, минимальная температура воздуха — +10–13 градусов, а вот днем, на фоне роста атмосферного давления, постепенно распогодится, на термометре вполне комфортные +18–21 градус. С севера будет дуть освежающий ветер по силе 4–9 м/с. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет „миллион на миллион“ — будет солнечно, осадки исключены. Ветер северный, северо-западный 1–6 м/с. В сумерках — +10–13 градусов, а в самый длинный день в году, продолжительность которого составит 17,5 часа, потеплеет до +22–25 градусов», — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, в ночь на 20 июня столбики термометров опустятся до отметок от +10 до +12 градусов. Днем ситуация в российской столице начнет меняться к лучшему. Воздух в столице прогреется до +20–22 градусов. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер в субботу будет дуть с северо-запада и запада. Его скорость, по данным разных метеоцентров, составит от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июня в Санкт-Петербурге сильных осадков не ожидается.

«20 июня ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, западный, умеренный. Температура днем — от +23 до +25 градусов. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +27 градусов.

«В выходные дни к нам продолжит поступать теплый воздух, поэтому максимальные температуры в городе — до +25–27 градусов. Ночные температуры тоже становятся все выше и будут в диапазоне от +12 до +16 градусов. Так что короткий, но очень комфортный прогноз на предстоящие дни должен всем понравиться», — уточнил он.

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