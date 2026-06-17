Возвращение тепла до +25, туманы и дожди: погода в Москве в конце недели

Возвращение тепла до +25, туманы и дожди: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москву придет волна потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 19 по 21 июня?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели погода в Москве будет соответствовать климатической норме.

«Прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, а улучшатся метеоусловия лишь к середине субботы, и особенно в воскресенье, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут — от +21 до +24 градусов, что идеально соответствует климатической норме июня!» — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, в пятницу, 19 июня, ночь сохранит отголоски прохлады. Воздух в столице остынет до +10–13 градусов. Утром солнце начнет быстро прогревать землю, и к 10–11 часам столбики термометров поднимутся до +15–18 градусов. Днем ожидается переменная облачность, однако холодный северо-западный ветер постепенно сменится западным и стихнет до 4–8 м/с. Максимальная температура составит — от +18 до +22 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на высоких отметках в 756–759 миллиметров ртутного столба. Ожидаются кратковременные осадки.

В субботу, 20 июня, гребень мощного антициклона вытеснит облачные массивы далеко за пределы региона. Ночью термометры покажут +9–12 градусов. Днем столбики термометров достигнут +20–24 градусов, в центре мегаполиса возможно до +25 градусов. Относительная влажность понизится до комфортных 40–50%. Давление продолжит расти до 758–761 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 21 июня, ночью будет ясно и безветренно — от +10 до +13 градусов. Местами возможен легкий туман. Днем воздух прогреется до +22–25 градусов. Атмосферное давление останется стабильно высоким — 760–763 миллиметра ртутного столба. Осадков синоптики не прогнозируют.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в конце недели воздух в регионе будет прогреваться до +25 градусов.

«Уже с пятницы в Санкт-Петербурге без осадков и прогрев солнцем до +20 градусов, а к выходным и до +25 градусов», — заявил он.

По информации метеоцентров, в Северной столице ночью 19 июня столбики термометров опустятся до +8–11 градусов. Возможен кратковременный дождь. Дневная температура достигнет +17–20 градусов, что на пару градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление уверенно поползет вверх и к вечеру закрепится на отметке 758–761 миллиметр ртутного столба.

В субботу, 20 июня, ночь будет ясной и безветренной — от +9 до +12 градусов. Юго-западный ветер стихнет до комфортных 3–7 м/с. Днем воздух прогреется до +20–23 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

Воскресенье, 21 июня, ночь будет прохладной и ясной — от +10 до 13 градусов. Днем антициклон продолжит доминировать, обеспечив солнечную и сухую погоду. Столбики термометров поднимутся до +21–24 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на высоких отметках 760–763 миллиметра ртутного столба.

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