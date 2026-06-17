Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России

Сегодня, 17 июня, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 17 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 17 июня, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных сотовых операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами, а также загружать видео и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 17 июня поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Также жалобы зафиксированы из Чувашии, Тюмени, Башкирии, Карелии, Приморского, Краснодарского и Красноярского краев, Свердловской, Новосибирской, Московской, Мурманской, Ростовской, Архангельской, Брянской, Ивановской, Тверской и Калужской областей.

Почему не работает мобильный интернет 17 июня

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников, заявили в тульском Министерстве цифрового развития и связи.

«Это необходимая мера. Точечные отключения позволяют снизить точность наведения БПЛА, защитить жителей и объекты инфраструктуры. Подобные ограничения применяются во многих регионах», — сообщил заместитель министра Роман Борисов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ограничения в работе интернета и других видов связи могут вводиться во время избирательных кампаний в регионах в целях безопасности граждан.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — отметила она.

Когда заработает мобильный интернет, что делать во время сбоев

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС, выйти в интернет можно через Wi-Fi. Также россияне могут пользоваться сайтами из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

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