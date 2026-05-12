Жара до +32, духота и тропические ливни с грозами: погода в Москве в июле

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, в течение второго месяца лета в Москве среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +25–27 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 июля?

Какая погода будет в Москве в июле

Начало июля, по предварительным оценкам метеоцентров, будет по-настоящему знойным. С 1 по 5 июля в столичном регионе установится аномально жаркая погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха будет достигать +32 градусов. Ночи в этот период также не принесут долгожданной прохлады, столбики термометров будут находиться у отметки в +21 градус. Ветер прогнозируется юго-западного направления со скоростью около 5 м/с, атмосферное давление составит порядка 745 миллиметров ртутного столба при умеренной влажности около 70%.

Однако уже с 6 по 10 июля, а затем и в середине месяца характер погоды в Москве начнет заметно меняться под влиянием приближающихся грозовых фронтов. Дневная температура немного снизится до диапазона от +24 до +27 градусов, ночные показатели составят +15–17 градусов. Главной особенностью этого периода станут короткие, но очень мощные тропические ливни с грозами. Осадки будут идти практически ежедневно, но носить скоротечный характер. После получаса проливного дождя вновь будет выглядывать солнце, создавая эффект духоты.

В конце июля, с 21 по 31 число, жара в российской столице окончательно спадет, и погода вернется к привычным климатическим значениям. Дневная температура будет варьироваться от +21 до +26 градусов, а по ночам станет заметно прохладнее — до +13–16 градусов. Несмотря на общее снижение температурного фона, в столице сохранится вероятность локальных гроз. При этом синоптики подчеркивают, что штормовых ветров и значительных похолоданий не ожидается, и месяц завершится в комфортных условиях без экстремальных погодных сюрпризов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июле

В Санкт-Петербурге температурный режим в июле ожидается заметно выше климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться до комфортных +22–25 градусов, а в отдельные, самые жаркие дни столбики термометров могут достигать +25–27 градусов. Однако изнуряющей южной жары синоптики не обещают. Среднемесячная дневная температура, по данным метеорологических сервисов, составит около +21 градуса.

Ночные температуры в среднем ожидаются в районе +13–17 градусов, при этом в наиболее теплые периоды столбики термометров могут задержаться у отметки в +19 градусов.

Осадки в июле 2026 года, согласно прогнозам, будут носить преимущественно кратковременный ливневой характер. Ожидаются скоротечные, но интенсивные ливни, которые будут быстро сменяться солнечной погодой. В целом июль в Северной столице прогнозируется относительно влажным. Атмосферное давление будет держаться в пределах 758–760 миллиметров ртутного столба, что близко к климатической норме для этого времени года.

Ветер в течение месяца преимущественно западных направлений, умеренный, со скоростью 3–5 м/с. Штормовых предупреждений синоптики не прогнозируют.

