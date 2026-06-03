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03 июня 2026 в 17:32

Врачи четыре часа боролись за жизнь пострадавшей при атаке ВСУ на автобус

Врачи четыре часа оперировали пассажирку атакованного в Енакиево автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врачи провели четырехчасовую операцию одной из женщин, пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево ДНР, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Константин Масников. Главный врач горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко подтвердила, что пациентка помещена в реанимацию.

Не будем забегать вперед, сосудистый хирург из Донецка отработал четыре часа, коллеги все сделали, — сказал министр.

Ранее Якуненко сообщила, что трое пассажиров рейсового автобуса, атакованного ВСУ, получили тяжелые контузии. По ее словам, одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь человек погибли при атаке беспилотников на автобус. Также, по его словам, 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил из транспортного средства по пути в пункт назначения.

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