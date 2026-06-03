Врачи четыре часа боролись за жизнь пострадавшей при атаке ВСУ на автобус

Врачи четыре часа боролись за жизнь пострадавшей при атаке ВСУ на автобус Врачи четыре часа оперировали пассажирку атакованного в Енакиево автобуса

Врачи провели четырехчасовую операцию одной из женщин, пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево ДНР, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Константин Масников. Главный врач горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко подтвердила, что пациентка помещена в реанимацию.

Не будем забегать вперед, сосудистый хирург из Донецка отработал четыре часа, коллеги все сделали, — сказал министр.

Ранее Якуненко сообщила, что трое пассажиров рейсового автобуса, атакованного ВСУ, получили тяжелые контузии. По ее словам, одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восемь человек погибли при атаке беспилотников на автобус. Также, по его словам, 11 человек пострадали. На рейс зарегистрировались 53 человека, в связи с этим в настоящее время выясняется, кто заходил и выходил из транспортного средства по пути в пункт назначения.