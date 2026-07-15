Россиянин застрял в трубе мусоропровода В Нижнем Новгороде спасатели достали мужчину из мусоропровода

Мужчина застрял в мусоропроводе в Нижнем Новгороде, сообщила городская администрация в МАКСе. Его вызволили спасатели — им пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. Инцидент произошел во вторник, 14 июля, в одной из многоэтажек Автозаводского района.

Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности, — говорится в сообщении.

Россиянина передали врачам скорой помощи. При осмотре у него не было обнаружено серьезных травм. Рассказывать, что он делал в мусоропроводе и как там оказался, мужчина не стал.

Ранее в Уфе мужчина попытался устроиться рядом с кондиционером, но оказался в ловушке. Россиянин застрял между стеной и устройством. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и вызвал спасателей. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего.

До этого в Кузбассе спасателям пришлось распилить машину из-за застрявшего внутри ребенка. Ему требовалась медицинская помощь после ДТП. Авария произошла 11 июля в Куйбышевском районе Новокузнецка: столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Elantra.