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10 июля 2026 в 11:45

Жаждавший прохлады россиянин застрял в кондиционере

«112»: мужчина застрял между стеной и кондиционером в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Уфе мужчина попытался устроиться рядом с кондиционером, но оказался в ловушке, пишет Telegram-канал «112». Россиянин застрял между стеной и устройством.

Как пишут авторы, мужчина не смог самостоятельно выбраться и вызвал спасателей. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего. Серьезных травм у него не нашли.

До этого покупатели подрались за кондиционеры и вентиляторы в магазине Lidl в пригороде Парижа. Инцидент произошел перед новой волной аномальной жары во Франции. После драки к магазину вызвали полицию.

Также стало известно, что из-за аномальной жары в США этим летом погибли не менее 25 человек. Экстремальные температуры привели к масштабным перебоям в инфраструктуре. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Нью-Джерси, где за один день число погибших увеличилось с 19 до 22 человек. Также зафиксированы летальные исходы в Миссисипи и Иллинойсе.

Ранее сообщалось, что снег на швейцарских ледниках растаял на несколько недель раньше из-за аномальной жары в Европе. Внезапное потепление также коснулось Альп. На леднике Рона прошел «день таяния ледников». В этот период снег, накопившийся за зиму, начинает таять, что приводит к потере нижних слоев ледников.

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