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14 июля 2026 в 13:56

Спасатели из Кузбасса распилили машину с застрявшим внутри ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Кузбассе спасателям пришлось распилить машину из-за застрявшего внутри ребенка, сообщает «Сiбдепо». Ему требовалась медицинская помощь после ДТП. Авария произошла 11 июля в Куйбышевском районе Новокузнецка: столкнулись «Лада Гранта» и Hyundai Elantra.

Спасатели совместно с пожарными деблокировали пострадавших, включая восьмилетнего ребенка, оказали первую помощь и передали бригадам скорой, — сообщили в службе защиты населения и территории Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на автодороге Магнитогорск — Ира в Башкирии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще один ребенок госпитализирован. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada Vesta, следовавший в направлении Сибая, столкнулся с ехавшей во встречном направлении Lada Largus.

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