Жительницу Кузбасса задержали за попытку попасть в гараж умершего экс-мужа

В городе Топки Кемеровской области полиция задержала 53-летнюю местную жительницу за попытку проникнуть в гараж покойного экс-мужа, пишет VSE42.RU со ссылкой на Росгвардию Кузбасса. Инцидент произошел во дворе дома на улице Советской.

По данным ведомства, женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась спилить навесной замок с имущества бывшего супруга. Ее заметили очевидцы и вызвали правоохранителей. По данному факту началась проверка.

Ранее сообщалось, что жительницу Ставропольского края будут судить по обвинению в вовлечении девятилетнего сына в кражу — женщина попросила ребенка вынести деньги из дома знакомых, пообещав ему за это сладости. Преступление произошло в селе Покровском в мае 2026 года.