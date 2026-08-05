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05 августа 2026 в 05:47

Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Хабаровском крае произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, в результате пострадали три человека, передали ТАСС в региональной Госавтоинспекции. Среди пострадавших был семилетний ребенок.

Предварительно происшествие произошло с автобусом маршрута № 115, следовавшим по маршруту Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный Комсомольского района. По информации ведомства, после аварии автобус съехал с дороги в кювет. На месте происшествия работает экипаж ДПС.

Ранее стало известно о том, что в Калининградской области на автодороге Калининград — Мамоново два пешехода погибли под колесами автомобиля. В ночь на вторник, 4 августа, на 15-м километре трассы водитель Mitsubishi сбил мужчину и женщину 1985 и 1986 годов рождения, которые находились возле своего неисправного Volkswagen, стоявшего на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Иркутской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на территории Братска. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

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