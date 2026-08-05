В Тульской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries

В Тульской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries

В Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные службы.

Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием, — написал Миляев.

Пожарные подразделения продолжают ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших нет.

В Тульской области за ночь, 5 августа, уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Милева, в результате атаки пострадал один человек.

До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника, направлявшихся в столицу. На местах падения фрагментов аппаратов уже приступили к работе специалисты экстренных служб.