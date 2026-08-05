Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 05:50

В Тульской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные службы.

Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием, — написал Миляев.

Пожарные подразделения продолжают ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших нет.

В Тульской области за ночь, 5 августа, уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Милева, в результате атаки пострадал один человек.

До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах противника. Поражение было нанесено авиацией, артиллерией и дронами по 148 районам, включая места дислокации наемников и производства БПЛА.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника, направлявшихся в столицу. На местах падения фрагментов аппаратов уже приступили к работе специалисты экстренных служб.

Регионы
Россия
Тульская область
БПЛА
Wildberries
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работы в саду в августе по лунному календарю: что сеять, благоприятные дни
Врач объяснил, почему терпеть высокое давление опасно для жизни
В Тульской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries
Более сотни БПЛА атаковали Тульскую область, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае
Россиян предупредили о новом пике активности клещей
Ударили по ВСУ снарядом «За Геленджик»: успехи ВС РФ к утру 5 августа
В Госдуме нашли неожиданное объяснение моде на античные имена
Боец ВС РФ рассказал, как войска преодолели рвы ВСУ у Красноярского
Эта зима может стать последней для Украины: в Киеве признали катастрофу
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 августа
Российские пловцы выиграли все золото первого дня Кубка мира в Аргентине
Назван средний размер пенсии по старости в России
«Нужен налог на роботов»: глава ФНПР — о защите сокращаемых и соцгарантиях
Киркоров стал моделью, Долина бросила парня: как проводят лето дети звезд
Глава Рособрнадзора рассказал о будущем ЕГЭ
В Петропавловске-Камчатском выбрали нового главу города
Россиян ожидают еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году
«Недопущение прорыва»: стало известно, как ВСУ лишились подвоза боеприпасов
В подполье сообщили о масштабном аудите кадров в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.