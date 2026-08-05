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05 августа 2026 в 06:15

Назван неочевидный симптом опухоли головы или шеи

Онколог Фатьянова: длительное ощущение кома в горле может указывать на рак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительное ощущение кома в горле может быть одним из симптомов развития рака, заявила NEWS.ru онколог эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова. По ее словам, стоит насторожиться, если это чувство сопровождается снижением аппетита и болью.

На ранних стадиях опухоли головы и шеи действительно могут давать о себе знать некоторым дискомфортом, которому обычно не придают значения. Например, осиплость часто возникает, если новообразование затрагивает гортань и голосовые связки. Оно растет и со временем начинает ограничивать их подвижность. Ощущение кома в горле тоже может появиться по разным причинам. Человеку постоянно хочется откашляться или появляется чувство сдавливания, иногда до такой степени, что трудно глотать. Однако похожие симптомы встречаются и при доброкачественных новообразованиях. Так что самая верная тактика — обратиться к врачу, — предупредила Фатьянова.

Она подчеркнула, что чувство кома в горле может быть связано с воспалительными процессами, такими как ларингит, фарингит или тонзиллит. По словам врача, в таких случаях могут возникать першение и боль. Также специалист отметила, что симптом может говорить о проблемах с щитовидной железой, когда орган увеличивается, а его ткани становятся более плотными из-за сбоя в работе.

Нужно понимать, что во всех перечисленных случаях дискомфорт не ограничивается чувством, что в горле что-то мешает. Насторожиться стоит, если симптом не проходит несколько недель или возвращается с новой силой после непродолжительного улучшения. Могут также появиться боль, снижение аппетита, затрудненное дыхание. Серьезный повод для беспокойства на фоне дискомфорта — увеличение лимфоузлов на шее, — заключила Фатьянова.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что вакцина от рака не станет универсальным решением, а будет частью комплексного лечения наравне с хирургией и химиотерапией. По его словам, говорить о возможности полного излечения от онкологических заболеваний в ближайшие годы преждевременно.

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