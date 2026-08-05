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05 августа 2026 в 07:16

Мать убитых в Таиланде россиян высказалась о наказании для виновных

Мать погибших в Таиланде россиян назвала казнь мягким сроком для наказания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мать россиян, убитых в Таиланде, выступила против смертной казни для виновных, передает ТАСС. По ее мнению, более справедливым наказанием стало бы пожизненное лишение свободы.

Что касается наказания для виновных, Зарина отрицает смертную казнь. Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти, - передал ее сообщение родственник Константин.

Россиян убили в Таиланде после похищения. 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения в живот, а его 22-летнюю сестру забили насмерть кулаками. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал во время следственного эксперимента, что после похищения россияне пытались сопротивляться.

Позже премьер министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемые не получат права на временное освобождение под залог. Премьер также сообщил, что следствие создаст специальные группы для проверки всех элементов доказательной базы, включая улики и показания свидетелей.

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