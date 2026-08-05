Более 40 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью за ночь

Более 40 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью за ночь

Более 40 беспилотников были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами.

Губернатор отметил, что без последствий на земле не обошлось. В Неклиновском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы.

Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — сообщил Слюсарь.

Глава региона также предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории Ростовской области. Он призвал жителей соблюдать меры осторожности, покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее в Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На место происшествия прибыли оперативные службы.

За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, пострадал один человек.