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05 августа 2026 в 07:08

Более 40 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Более 40 беспилотников были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами.

Губернатор отметил, что без последствий на земле не обошлось. В Неклиновском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы.

Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — сообщил Слюсарь.

Глава региона также предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории Ростовской области. Он призвал жителей соблюдать меры осторожности, покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее в Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На место происшествия прибыли оперативные службы.

За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, пострадал один человек.

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