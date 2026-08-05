Более 40 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью за ночь

Более 40 беспилотников были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. ПВО сбили БПЛА над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районами.
Губернатор отметил, что без последствий на земле не обошлось. В Неклиновском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы.
Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — сообщил Слюсарь.
Глава региона также предупредил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на территории Ростовской области. Он призвал жителей соблюдать меры осторожности, покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Ранее в Тульской области после падения БПЛА произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На место происшествия прибыли оперативные службы.
За ночь, 5 августа, силы ПВО под Тулой уничтожили 107 украинских беспилотников. По словам Миляева, пострадал один человек.