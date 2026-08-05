«Дом за домом»: появились подробности освобождения Красноярского в ДНР РИА Новости: освобождение Красноярского в ДНР заняло две недели штурмовых боев

Освобождение населенного пункта Красноярское в ДНР заняло около двух недель, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Тимофей Скляров. По его словам, российские подразделения продвигались малыми группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников. Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка 30 июля.

Противник оказывал сопротивление, однако благодаря грамотным действиям командиров штурмовые группы постепенно освобождали поселок, дом за домом. В общей сложности операция заняла около двух недель, — сообщил Скляров.

По его словам, продвижение осложнялось активным применением ВСУ FPV-дронов, артиллерии, минометов и плотным минированием местности. Штурмовым группам приходилось постоянно менять темп движения, укрываться и продолжать наступление только после подавления угроз. После зачистки кварталов подразделения продолжили движение малыми группами, последовательно занимая территорию.

Ранее Вооруженные силы России взяли контроль над Бакшеевкой в Харьковской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».