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05 августа 2026 в 08:25

ВС РФ ударили по логистическому центру «Новой почты» и «МЛП-Чайка» в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы России поразили логистический центр «МЛП-Чайка» в Киеве, который задействован для хранения и распределения комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, заявило Минобороны РФ в МАКСе. По информации ведомства, также удар был нанесен по объектам «Новой почты».

Поражены в Киеве: <...> инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», являющиеся крупнейшими <...> комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, — отметили в МО.

Также во время массированного удара пострадал транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство дронов различных модификаций. Помимо всего прочего, повреждения получил логистический центр «Эпицентр», являющийся крупным автоматизированным складом данной компании.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ночной удар по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. Как уточнили в Минобороны России, там хранились комплектующие для БПЛА средней и большой дальности иностранного производства.

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