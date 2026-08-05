Патрушев заявил о востребованности опыта России в сфере малых АЭС Патрушев: Бразилии пригодится опыт РФ в атомной энергетике малой мощности

Российский опыт в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас в латиноамериканской стране ведутся работы по созданию собственного корабельного ядерного реактора.

Уверен, с учетом ведущихся в Бразилии работ по созданию собственного корабельного ядерного реактора <...> будет востребован российский опыт в сфере атомной энергетики малой мощности, — отметил Патрушев.

Он уточнил, что, помимо реакторов для флота, речь может идти о малых АЭС «Елена-М» и плавучих энергоблоках. Они способны долгие годы и с минимальным обслуживанием снабжать электричеством самые удаленные уголки Бразилии, резюмировал руководитель Морской коллегии.

Ранее Патрушев сообщил, что Москве и Бразилиа необходимо разработать и реализовать совместную программу полярных исследований, консолидировав потенциал профильных институтов двух государств. Российская сторона готова передать бразильским партнерам наработанные компетенции в проектировании и строительстве судов ледового класса, добавил он.