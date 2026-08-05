Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 09:02

Женщина не пережила ракетный удар ВСУ по российскому приграничью

Женщина скончалась в больнице после ракетного удара ВСУ по Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщина, тяжело пострадавшая при обстреле со стороны ВС Украины в Белгородском округе, скончалась в медицинском учреждении, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в МАКСе. Он уточнил, что ранения она получила еще 31 июля.

В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля, — указал врио губернатора.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе пострадал один человек. Он отметил, что погибших нет, а раненому оказывается необходимая помощь. По словам губернатора, во время атаки загорелся сортировочный центр Wildberries. Также были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Кроме того, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что после падения обломков БПЛА на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание. Он отметил, что пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия пострадавших не было.

Регионы
Белгородская область
атаки ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.