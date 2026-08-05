Женщина не пережила ракетный удар ВСУ по российскому приграничью Женщина скончалась в больнице после ракетного удара ВСУ по Белгородской области

Женщина, тяжело пострадавшая при обстреле со стороны ВС Украины в Белгородском округе, скончалась в медицинском учреждении, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в МАКСе. Он уточнил, что ранения она получила еще 31 июля.

В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля, — указал врио губернатора.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе пострадал один человек. Он отметил, что погибших нет, а раненому оказывается необходимая помощь. По словам губернатора, во время атаки загорелся сортировочный центр Wildberries. Также были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Кроме того, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что после падения обломков БПЛА на одном из гражданских объектов произошло локальное возгорание. Он отметил, что пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия пострадавших не было.