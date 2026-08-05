Похитители и истязатели 13-летнего мальчика услышали суровое решение суда В Кузбассе двух мужчин приговорили к тюрьме за похищение и истязание подростка

Двое жителей города Юрги Кемеровской области приговорили к срокам от 4 до 16 лет строгого режима за похищение, истязание и насилие над 13-летним мальчиком, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел в апреле 2024 года.

Приговором суда осужденным в зависимости от роли и степени участия каждого назначены наказания в виде 16 и четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, использованный при совершении преступлений, конфискован в доход государства, — заявили в СК.

Двое фигурантов, спровоцировав конфликт с ранее незнакомым мальчиком, насильно затолкали его в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место. Там вместе с третьим соучастником они избили ребенка и совершили в отношении него насильственные действия, в том числе один из них — насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленники вновь затолкали подростка в багажник и отвезли в район деревни Новоягодное, где продолжили над ним издеваться. Закончив истязания, они бросили пострадавшего на месте и скрылись.

Ранее в США спустя 21 год был задержан бывший анестезиолог Рональд Фишер, осужденный за изнасилование. Медика, входившего в список самых разыскиваемых преступников страны, обнаружили на яхте, где он жил, используя поддельные документы. В 2003 году Фишера обвинили в том, что он усыпил женщину наркотическими веществами и совершил над ней насилие на своей яхте «Король Лев».