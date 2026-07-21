Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год В США поймали осужденного за изнасилование 21 год назад анестезиолога Фишера

В США спустя 21 год задержан бывший анестезиолог Рональд Фишер, осужденный за изнасилование, сообщает NBC News. Медика, который входил в список самых разыскиваемых преступников Америки, обнаружили на яхте, где он проживал, используя фальшивые документы и пособия по уклонению от правосудия.

В 2003 году Фишера обвинили в том, что он усыпил женщину наркотиками и надругался над ней на своей яхте «Король Лев». В 2005 году во время суда он инсценировал проблемы со здоровьем и скрылся, после чего был заочно признан виновным. На протяжении более 20 лет беглец, имевший навыки яхтсмена и международные связи, пользовался десятками поддельных удостоверений личности.

Маршалы США и береговая охрана вышли на след Фишера благодаря 17-метровой яхте «Серебряный луч», зарегистрированной на одно из его вымышленных имен — Ричарда Грейдона. Судно перехватили в часе хода от берега, 70-летний мужчина сдался без сопротивления, его личность подтвердили отпечатки пальцев. В доме Фишера нашли руководство по уходу от полиции, специальный роутер для маскировки IP-адресов и переписку с родственниками, которые оказывали ему поддержку.

Пострадавшая Шерил Джинджерич призналась, что новость об аресте принесла ей облегчение. После нападения в 2003 году она долгое время боялась выходить из дома и была вынуждена оставить карьеру профессора английского языка.

Ранее в Москве был задержан подозреваемый в убийстве, совершенном 25 лет назад. Сотрудники СОБР «Столица» совместно со следователями Росгвардии установили личность и местонахождение мужчины.