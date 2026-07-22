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22 июля 2026 в 11:11

Сотню насильников досрочно выпустят из тюрем в европейской стране

Daily Star: сто насильников выпустят из-за перегруженности тюрем в Британии

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Более ста осужденных за сексуальное насилие будут освобождены из британских тюрем, сообщает Daily Star. Отмечается, что такие меры были приняты из-за перегруженности тюрем.

С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильников, — говорится в материале газеты.

Ранее Ленинский районный суд Красноярска приговорил отчима малолетней падчерицы к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование, истязание и угрозу убийством на протяжении более двух лет.

«Новость дополняется…

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