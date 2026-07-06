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06 июля 2026 в 13:43

Дом битцевского маньяка снесут в Москве

Дом маньяка Пичушкина в Москве включили в программу реновации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Панельный дом в Москве, где осужденный за серию убийств Александр Пичушкин проживал с матерью, включен в программу реновации, рассказала KP.RU жительница дома Валентина. Речь идет о пятиэтажном здании 1963 года постройки на Херсонской улице в районе Зюзино. Дом планируют снести, а его жильцам, включая 73-летнюю мать Пичушкина Наталью Гуськову, предоставят новое жилье.

[Гуськова] живет спокойной жизнью пенсионера. Про сына говорить не хочет, всегда прерывает разговор, если о нем заходит речь. Люди по-разному на нее реагируют: кто негативно настроен — просто обходят стороной, не разговаривают. Это их право. Но я не считаю ее виновной в том, что натворил Саша. Она хорошая женщина, с сыном не повезло. Мне кажется, его сломали в интернате, — рассказала Валентина.

Соседка также отметила, что была шокирована задержанием Пичушкина и не связывала его поведение с возможными преступлениями. При этом, как утверждает женщина, она не считает, что его действия были следствием травмы или особенностей воспитания, о которых он сам заявлял.

Пичушкин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек, отбыл почти 20 лет наказания. Согласно законодательству, он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 25 лет заключения.

Ранее кассационный суд отклонил жалобу осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина, который пытался оспорить отказ в переводе в колонию ближе к Москве. Битцевский маньяк отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

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