Полынь возвращается: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 28–30 июля

Июль плавно подходит к концу, а поллинозный сезон идет своим ходом. Рассказываем, какие растения-аллергены пылят сейчас и как помочь себе при сезонном аллергическом риноконъюнктивите.

Пыльца сегодня: прогноз на 28–30 июля

После небольшой передышки полынь — основной аллерген конца июля — снова набирает силу. Уровень пыльцы в воздухе, если говорить об этом аллергене, вернулся к отметке от 11 до 100 единиц на кубометр.

В то же время слабо, но устойчиво (до 10 частиц на кубометр) пылят:

Наконец, спровоцировать аллергию может плесневый гриб кладоспориум. Он встречается как на природе, так и в помещениях. Если вы наткнулись на него в собственном жилище (например, во влажном тенистом углу), рекомендуем не очищать поверхность самостоятельно, а доверить это профессионалам. Так вы минимизируете вероятность выброса спор в закрытом помещении и, следовательно, мощного приступа поллиноза.

Как пережить сезон цветения без мучений: тактика комфорта для аллергиков

Когда природа расцветает буйным разнообразием красок, для тех, кто страдает от аллергии, наступает пора мобилизации. Аллергологи советуют действовать на опережение и ввести в привычку «режим гигиенической обороны» — это свод правил, который позволяет максимально сократить общение с летучей пыльцой. Далее приведены проверенные хитрости, которые действительно работают.

Пыльца сегодня: прогноз на 28–30 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личная чистота — первая линия обороны. Пыльца ведет себя как микроскопическая липкая пудра, которая мгновенно оседает на коже, волосах и даже бровях. Поэтому ополаскиваться под душем после каждого выхода на улицу — необходимость, а вечернее купание перед сном играет ключевую роль: клинические данные показывают, что смывание раздражителей на ночь уменьшает выраженность ночных приступов примерно на 60%. Собираясь на прогулку, не пренебрегайте солнцезащитными очками. Модель с широкой оправой послужит механическим барьером, который отражает потоки воздуха, насыщенные пыльцой, предохраняя глаза. Для носа существуют два эффективных средства: ватные тампоны с вазелином (они отлично собирают частицы, хотя и не очень удобные) или аптечные назальные фильтры, чья результативность многократно доказана в лабораторных условиях. Уличный гардероб — главный разносчик аллергенов. Снимайте его сразу на пороге и стирайте отдельно от домашней одежды, выбирая режим от 60 градусов — при такой температуре разрушается белковая основа аллергенов. Также строгое табу на сушку белья на открытом балконе в пик цветения: вместо свежести вы получите пыльцевой «пирог» на ткани. Только сушка внутри квартиры! Выходите на свежий воздух по часам. Самая высокая концентрация пыльцы в сухие ветреные дни фиксируется в промежутке с 8 до 11 утра и перед самым закатом. Самый безопасный период — сразу после дождя и сверхранним утром (до 5 часов), когда воздух еще влажный от росы и тяжелые частицы пыльцы прибиты к земле. Микроклимат в доме. Правило номер один — плотно закрытые окна. Вместо проветривания запускайте очиститель воздуха с HEPA-системой. Если его нет, на приоткрытую форточку можно натянуть влажную марлю в несколько слоев — она станет надежным фильтром. И, как бы ни жалко, уберите из комнат срезанные цветы и сухие гербарии: они продолжают выбрасывать в воздух пыльцу и споры грибка, превращаясь в замаскированных вредителей вашего благополучия. Тактика приема лекарств. Антигистаминные средства принимают не когда уже «прижало», а по строгому графику, в одно и то же время суток. Только так можно поддерживать равномерную концентрацию препарата в крови. Не стоит заниматься самодеятельностью и смешивать разные лекарства: некоторые сочетания сушат слизистую, снижая ее барьерные свойства и открывая путь аллергенам. Если нос заложило, избегайте резкого высмаркивания — это провоцирует отек. Лучше сделайте пару наклонов головы вперед для снятия напряжения в пазухах и слегка помассируйте круговыми движениями крылья носа — это усилит отток лимфы.

10 признаков, которые укажут на аллергию Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поллиноз или ОРВИ? 10 признаков, которые укажут на аллергию

Сезонный риноконъюнктивит, или попросту поллиноз, искусно маскируется под обычную простуду, однако у него есть свой неповторимый «стиль». Вот маркеры, которые безошибочно выдают аллергическую природу:

Заложенность ушей без боли. При глотании слышны щелчки, а звуки теряют резкость — всему виной припухлость евстахиевой трубы. Нестерпимый зуд неба и языка. Язык становится рыхлым, будто ватным, и постоянно хочется тереть им небо — это классический гистаминовый сигнал. Необычный запах пота. Из-за активного выброса гистамина пот может приобретать сладковатый оттенок. Сыпь в скрытых местах. Мелкая крапивница появляется на сгибах локтей и под коленками, причем часто после солнечных лучей (фотосенсибилизация). Ощущение соринки в глазу. Чувство инородного тела без сильной красноты, а по утрам веки словно склеены прозрачной слизью (в отличие от гнойных выделений при инфекции). Травяное послевкусие во рту. Даже на пустой желудок кажется, будто вы жевали горькую полынь — так микрочастицы раздражают вкусовые сосочки. Утренняя «серия» чихов. По 5–7 раз подряд строго в промежутке с 5 до 7 утра, когда приземной слой воздуха наиболее насыщен аэрозолем пыльцы. Сухой кашель. Он возникает именно на глубоком вдохе, а не на выдохе — ключевая деталь, отличающая его от бронхита. Отек века без покраснения. Верхнее веко становится припухшим и слегка нависает, но при этом остается бледным и холодным (локальный аллергический отек). Легкое головокружение при наклонах. Резкая смена позы вызывает дурноту из-за колебания давления в воспаленных носовых пазухах.

Что нужно знать о препаратах против аллергии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно знать о препаратах против аллергии

Курс терапии обязан подбирать врач-аллерголог, ориентируясь на индивидуальные особенности. В ход идут антигистамины второго поколения, гормональные капли и спреи-кромоны. Последние работают по накопительной системе: эффект развивается не сразу, а спустя несколько часов или даже сутки, поэтому их назначают курсом еще до предполагаемого пика цветения, а не в разгар симптомов. Не забывайте и о промывании носа солевыми растворами (морской водой) — это механически удаляет до 80 процентов раздражителей со слизистой и предупреждает воспаление. Если базовое лечение перестает давать результат и качество жизни резко падает — не откладывайте визит к специалисту.

Врач может предложить аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Однако помните: ее проводят только в «мертвый» сезон, вне периода цветения. Это долгая стратегия (рассчитанная на годы), которая воздействует не на следствие, а на первопричину — гиперчувствительность. Организм постепенно учится «дружить» с аллергеном и вырабатывает защитные антитела класса IgG. Это единственный метод, который способен переломить ход болезни, а не просто маскировать ее проявления на короткое время.

Подробнее о причинах и симптомах аллергии, а также о том, как облегчить это состояние, читайте в нашем материале.