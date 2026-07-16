Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав Врач Логина посоветовала убрать из рациона томаты при аллергии на цветение

Чтобы сократить последствия аллергия на летнее цветение трав, следует исключить из рациона томаты, кабачки, виноград и арбузы, посоветовала врач — иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что при этом не стоит надевать медицинскую маску.

Если выходы на улицу неизбежны, первое правило — не надевать медицинскую маску. Дело в том, что она все равно пропускает пыльцу, и в итоге аллерген скапливается непосредственно на ткани, усугубляя состояние страдающего поллинозом, — поделилась специалист.

Она отметила, что реально защитить от пыльцы может только респиратор. Также стоит закрывать волосы головным убором, чтобы на них не скапливались частицы трав. При возвращении домой врач посоветовала сразу же поменять всю одежду, принять душ и вымыть волосы.

Ранее аллерголог-иммунолог Ксения Рябова заявила, что аллергия у взрослых чаще всего возникает при наличии генетической предрасположенности. По ее словам, на появление первых симптомов обычно влияют факторы окружающей среды.