Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 15:31

Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав

Врач Логина посоветовала убрать из рациона томаты при аллергии на цветение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы сократить последствия аллергия на летнее цветение трав, следует исключить из рациона томаты, кабачки, виноград и арбузы, посоветовала врач — иммунолог-аллерголог Надежда Логина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что при этом не стоит надевать медицинскую маску.

Если выходы на улицу неизбежны, первое правило — не надевать медицинскую маску. Дело в том, что она все равно пропускает пыльцу, и в итоге аллерген скапливается непосредственно на ткани, усугубляя состояние страдающего поллинозом, — поделилась специалист.

Она отметила, что реально защитить от пыльцы может только респиратор. Также стоит закрывать волосы головным убором, чтобы на них не скапливались частицы трав. При возвращении домой врач посоветовала сразу же поменять всю одежду, принять душ и вымыть волосы.

Ранее аллерголог-иммунолог Ксения Рябова заявила, что аллергия у взрослых чаще всего возникает при наличии генетической предрасположенности. По ее словам, на появление первых симптомов обычно влияют факторы окружающей среды.

Здоровье
аллергии
врачи
пыльца
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симбирская епархия выступила против стриптиз-клуба в пристройке к храму
Толпа заставила бежать из больницы зараженных Эболой
Стало известно, когда выйдут неизданные песни Дэвида Боуи
Терапевт предупредил о смертельной опасности испанских слизней
Счет для наемника и «обезглавленные» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 июля
Психолог раскрыл сценарий, из-за которого девушки выходят за осужденных
В МИД России отреагировали на визит президента Сербии в Киев
Дом без усталости: как создать интерьер, который не надоедает
Российскую банкиршу уличили в краже 69 млн у участников СВО
Названа причина отказа Клименко от поста министра обороны Украины
Семьи наемников ВСУ устроили бунт против Украины
Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне
Россиянку заставили платить 2 млн рублей за авто, которое она не покупала
Гастроэнтеролог объяснила феномен условного вкусового отвращения
Турэксперт дала совет россиянам на фоне слухов о введении виз в Черногорию
Раскрыты последствия обрушения потолка на станции метро в Ташкенте
Нутрициолог перечислила, какие продукты опасно есть в жару
Фильм о Куклачеве спродюсирует другой знаменитый дрессировщик
СК взял на контроль дело о травле девочки в российской школе
В Госдуме высказались об удалении приложений VK и МАКС из Google Play
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.