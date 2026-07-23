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23 июля 2026 в 06:00

Врач предупредила о страшных последствиях принятия горячего душа

Врач Ряховская: мытье в горячей воде чревато потерей сознания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Регулярное мытье на протяжении более 20 минут в воде, температура которой свыше +40 градусов, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая потерю сознания, заявила NEWS.ru врач — дерматолог-косметолог Наталья Ряховская. По ее словам, даже после одного такого сеанса организм может лишиться значительного объема жидкости, что негативно сказывается на общем состоянии.

Многие любят горячий душ, он расслабляет мышцы и снимает напряжение. Однако регулярное мытье в воде выше +40 градусов более 20 минут приводит к ряду неблагоприятных эффектов. Липидный слой при длительном воздействии горячей воды частично растворяется, нарушая защитную функцию рогового слоя. В результате появляется сухость, стянутость и микротрещины. После одной такой водной процедуры суммарная потеря жидкости может достигать 0,5 литра за сеанс. Особенно если одновременно используется мыло или гель, который дополнительно обезжиривает кожу. Горячая вода вызывает системную вазодилатацию. Как следствие, у чувствительных пациентов возможно снижение артериального давления, головокружение, слабость. Люди с исходной гипотонией или пожилые могут потерять сознание, — пояснила Ряховская.

Она добавила, что при мытье в горячей воде нарушается липидный барьер, кожа делается более уязвимой к таким раздражителям, как мыло, ароматизаторы, аллергены и микробы. По словам врача, также такие процедуры вызывают ускоренное старение кожи.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что зеленые овощи в рационе могут помочь в борьбе с повышенной потливостью летом. Обратный эффект, по ее словам, спровоцируют продукты с кофеином, фастфуд и выпечка.

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