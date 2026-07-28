В Домодедово ввели новые ограничения на работу аэропорта В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Домодедово введены ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Решение приостановить работу принято для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила: рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы над Екатеринбургом. Непогода также существенно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга были зафиксированы падения деревьев и крупных веток.

До этого стало известно, что эвакуация пассажиров аэропорта Внуково произошла из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Датчики отреагировали на задымление, возникшее возле кафе. Отмечается, что система безопасности сработала в штатном режиме, были оперативно открыты эвакуационные выходы.