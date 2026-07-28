Стали известны показания Стаса Намина по делу его пасынка Намин рассказал, как пасынок пытался переложить вину за убийство на свою мать

Рок-музыкант Стас Намин заявил, что его пасынок Роман Ткаченко после убийства родного сына музыканта и его бывшей тещи пытался переложить ответственность за произошедшее на собственную мать, передает ТАСС. О произошедшем Намин узнал со слов экс-супруги.

Она рассказала, что приехала в дом своей матери раньше сотрудников правоохранительных органов. После этого Ткаченко напал на нее сзади, схватил за шею, из-за чего женщина потеряла сознание.

Как только она пришла в себя, Ткаченко заявил ей, что именно она убила сына и мать. Женщина несколько часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких. После этого Ткаченко самостоятельно позвонил в полицию.

Ранее стало известно, что апелляционный суд не стал менять приговор пасынку композитора Стаса Намина Роману Ткаченко, осужденному за двойное убийство. Мужчина, получивший 18 лет колонии строгого режима, просил пересмотреть действующее решение суда. Защита Ткаченко заявила, что осужденный был очень привязан к бабушке и брату.