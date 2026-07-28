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28 июля 2026 в 04:55

Силы ПВО уничтожили 22 летевших на Москву дрона ВСУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила 22 беспилотника, летевших в сторону Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. До этого он говорил о 12 сбитых дронах, но позже стало известно о ликвидации еще 10.

О возможных разрушениях Собянин не сообщил. Также не говорится, были ли пострадавшие.

Ранее дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 182 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

До этого сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

Также стало известно, что украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области. БПЛА ВСУ атаковал автомобиль в тот момент, когда бригада медиков возвращалась с вызова. В итоге, как рассказали, обошлось без пострадавших.

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