Названы города, куда стремятся большинство абитуриентов России Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов в вузы

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов, подавших документы в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.

В топ-10 городов, в вузы которых поступают абитуриенты: Москва — 511 тыс. человек; Санкт-Петербург — 212 тыс.; Казань — 90 тыс. — сказано в материале.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, должны подать согласие на зачисление до 12:00 мск 5 августа. Указанные сроки распространяются на участников разных этапов приемной кампании, уточнили в ведомстве.

До этого старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин рассказал, что российское образование стало направлено на развитие критического мышления. Он отметил, что раньше этот навык был характерен для системы высшего образования, однако теперь внедряется и в школы.