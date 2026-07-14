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14 июля 2026 в 15:54

Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования

Экономист Илюхин: образование стало направлено на развитие критического мышления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российское образование стало направлено на развитие критического мышления, рассказал Readovka.news старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что раньше этот навык был характерен для системы высшего образования, однако теперь внедряется и в школы.

Основные изменения последних лет как раз связаны с усилением внимания к пониманию прочитанного, работе с графическими источниками информации, развитию навыков критического мышления. Причем это касается не только естественно-научных предметов, которым в последнее время, по понятным причинам, уделяется большое внимание, но и истории, обществознания, географии, — рассказал Илюхин.

Экономист подчеркнул, что в системе все еще не хватает реактивов и расходных материалов, несмотря на обновление материальной базы лабораторий. По его словам, в сегменте образования также требуется больше молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что школа вправе отказать выпускнику девятого класса в зачислении в 10-й при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям необходимо обращаться в региональные или муниципальные органы управления образованием для поиска альтернативного учреждения.

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