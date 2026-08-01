В Киеве призвали лишать русскоязычных права на работу и образование Бельская заявила, что русскоязычных украинцев следует лишать прав на работу

Арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в интервью публицисту Максиму Прудеусу заявила, что русскоязычных людей в Киеве необходимо лишать работы и права на образование. По ее словам, дети должны говорить исключительно на государственном языке.

На них может подействовать только власть. Когда они поймут, что не смогут найти работу, если будут говорить по-русски. Что их ребенок не сможет оказаться в хорошем садике, или в любой школе, пока будет оставаться русскоязычным, — предложила Бельская.

Она добавила, что в стране уже подросло русскоязычное поколение, рожденное после Майдана. По мнению Бельской, семьи, воспитывающие детей в такой среде, не говорят им о необходимости общаться на государственном языке.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти «унылым гнильем», прокомментировав заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги. Он обвинял РФ в якобы развертывании масштабной кампании с использованием более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеута для дестабилизации Европы.