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01 августа 2026 в 10:54

Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте

SHOT: Моргенштерн исполнил хасидскую молитву на концерте в Хайфе

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал молиться на иврите на концертах в Израиле, пишет Telegram-канал SHOT. Во время недавнего концерта в Хайфе артист заявил о своей симпатии к Израилю и спел религиозную песню.

На одном из последних концертов в Хайфе, как следует из оказавшегося в распоряжении издания видео, рэпер появился в качестве «секретного гостя» в кипе. Кроме того, как заметили очевидцы, артист был более строго одет, в частности, на нем был цицит — сплетенные пучки нитей, которые носят религиозные евреи.

Ранее Моргенштерн прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн.

До этого адвокат Ильдар Исламов заявил, что защита Моргенштерна обжаловала приговор о штрафе в 7 млн рублей. Сторона музыканта будет настаивать на оправдании. Решение уже обжаловано в апелляционном порядке. Адвокат также считает, что при назначении наказания был нарушен УК России.

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