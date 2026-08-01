Моргенштерн исполнил еврейскую молитву на концерте

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал молиться на иврите на концертах в Израиле, пишет Telegram-канал SHOT. Во время недавнего концерта в Хайфе артист заявил о своей симпатии к Израилю и спел религиозную песню.

На одном из последних концертов в Хайфе, как следует из оказавшегося в распоряжении издания видео, рэпер появился в качестве «секретного гостя» в кипе. Кроме того, как заметили очевидцы, артист был более строго одет, в частности, на нем был цицит — сплетенные пучки нитей, которые носят религиозные евреи.

Ранее Моргенштерн прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн.

До этого адвокат Ильдар Исламов заявил, что защита Моргенштерна обжаловала приговор о штрафе в 7 млн рублей. Сторона музыканта будет настаивать на оправдании. Решение уже обжаловано в апелляционном порядке. Адвокат также считает, что при назначении наказания был нарушен УК России.