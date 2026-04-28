Защита Моргенштерна пытается обжаловать его штраф на 7 млн рублей

Защита Моргенштерна обжаловала штраф по делу о нарушении закона об иноагентах

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Защита рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), находящегося в розыске, обжаловала приговор о штрафе в 7 млн рублей. Адвокат музыканта Ильдар Исламов сообщил ТАСС, что сторона защиты будет настаивать на оправдании.

Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый, которым [просим] оправдать. Это наша последовательная позиция, — сказал собеседник агентства.

Решение обжаловано в апелляционном порядке. Также адвокат считает, что при назначении наказания был нарушен Уголовный кодекс РФ. Об этом он также написал в жалобе. Рэпер продолжает находиться в розыске, его местонахождение не раскрывается.

До этого стало известно, что недвижимость на 74 млн рублей могут изъять у Моргенштерна, если он не выплатит 7 млн рублей за нарушение обязанностей иноагента. Решение вынес мировой суд Савеловского района.

Ранее государственное обвинение запросило для кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Участник судебного процесса проинформировал, что прокуратура просит назначить Долину дополнительное наказание — запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

Защита Моргенштерна пытается обжаловать его штраф на 7 млн рублей
