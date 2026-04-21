Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше

Президента США Дональда Трампа отказались считать «обезьяной с гранатой», у рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут изъять недвижимость на 74 млн рублей, в центре Москвы произошло страшное ДТП со смертельным исходом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Обезьяна с гранатой»: Арестович неожиданно вступился Трампа

Президент США Дональд Трамп в ситуации вокруг Ирана создает стратегическую неопределенность, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, хозяин Белого дома с удовольствием занимается «намеренной хаотизацией».

«Он создает мешаниной твитов, действий, заявлений стратегическую неопределенность. <…> Он делает это абсолютно намеренно. Люди, [которые] говорят, что это сумасшедший, что это обезьяна с гранатой, — они очень сильно ошибаются. Это их (США. — NEWS.ru) политика», — подчеркнул Арестович.

Политолог-американист Малек Дудаков в свою очередь выразил мнение, что демократы сделают вторую половину президентского срока Трампа невыносимой при победе на выборах в конгресс. Эксперт уточнил, что в этом случае американского лидера ждут многочисленные расследования и попытки отстранения от должности.

Дональд Трамп Фото: Graeme Sloan/Pool/Global Look Press

«Если республиканцы теряют большинство в конгрессе, то Трамп моментально превращается в хромую утку. В последние два года ему придется отбиваться от бесконечных расследований и попыток объявить ему импичмент. В целом его оставшийся президентский срок превратится в настоящую пытку, которую ему будут устраивать демократы. Фокус внимания уже будет смещаться к тем кандидатам, которые будут выдвигаться на президентские выборы 2028 года. Я думаю, что демократы объявят о выдвижении сразу после выборов в конгресс, то есть где-то в декабре этого года. Среди них будут как Камала Харрис (бывший вице-президент США. — NEWS.ru), так и Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии. — NEWS.ru)», — высказался Дудаков.

Американский журналист Такер Карлсон тем временем рассказал, что испытывает угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение Трампа к власти. По его словам, политика главы Белого дома ведет страну к катастрофе.

«Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. <...> И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение», — сказал Карлсон.

Кроме того, Карлсон отметил, что президент США слепо выполняет указания Израиля. Это, по его словам, продемонстрировала война на Ближнем Востоке. Неспособность Соединенных Штатов гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Моргенштерн может остаться без крыши над головой?

Недвижимость на 74 млн рублей могут изъять у Моргенштерна, если он не выплатит 7 млн рублей за нарушение обязанностей иноагента. Решение вынес мировой суд Савеловского района. Под угрозой оказались подмосковный особняк с участком и гаражом. Также музыкант может лишиться трех офисов в Москве.

Рэпер покинул Россию в конце ноября 2021 года после заявлений главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что он торгует наркотиками в социальных сетях. В мае 2022-го Моргенштерна внесли в реестр иностранных агентов.

Как установило следствие, Моргенштерн дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2, ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил публиковать сообщения и материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

До этого сообщалось, что Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. По информации источника, теперь музыкант готов выступать только в Испании, США и на Кипре. От поездок в другие государства он отказывается из-за страха перед российскими правоохранителями. Рэпер опасается, что его могут арестовать и вернуть в Россию, где в отношении него возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Рэп-исполнитель Моргенштерн Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

При этом Моргенштерн, включенный в ноябре 2025 года в список нежелательных лиц в Литве, добился через суд отмены запрета на въезд в страну. В решении также отмечается, что при недостатке доказательных аргументов запрет базировался «на субъективных оценках и мнениях».

Что известно о страшном ДТП на Садовом кольце

Вечером 20 апреля в центре Москвы в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей: погибли два человека, еще несколько получили травмы. По данным МВД, 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения за рулем BMW на большой скорости сбила курьера на электровелосипеде, после чего протаранила ряд машин и вылетела на встречную полосу.

По словам очевидцев, удар от столкновения был такой сильный, что курьеру оторвало голову. Также погибла пассажирка Mitsubishi, участвовавшего в столкновении. Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, автомобиль виновницы ДТП не был оснащен государственными номерными знаками.

«Издалека увидел, что мелькают фары, как „шашками“ когда играют. Потом вижу, что кто-то врезался, — взрыв, в разные стороны пластмасса летит. И машина, которая врезалась, вверх летит», — рассказал свидетель происшествия.

Движение в районе Садового кольца было существенно затруднено в течение длительного времени. Виновница аварии сейчас находится в больнице. О женщине известно немного: показания она пока не дает. По данным источника, пару лет она отработала на госслужбе, но сейчас официально не трудоустроена.

На ул. Садовой-Черногрязской в районе д. 14/19, корп. 7, столкнулось несколько легковых автомобилей Фото: Мобильный репортер /Агентство «Москва»

«В отношении нее возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух лиц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Теперь москвичке может грозить до 15 лет колонии.

