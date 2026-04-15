Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:40

Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включенный в ноябре 2025 года в список нежелательных лиц в Литве, добился через суд отмены запрета на въезд в страну, передает LTR. В решении также отмечается, что при недостатке доказательных аргументов запрет базировался «на субъективных оценках и мнениях».

Решение о такой угрозе принимается департаментом госбезопасности, но этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией, — постановил суд.

Департамент миграции принял решение о 10-летнем запрете на въезд в Литву. Как считают в ведомстве, пребывание артиста в стране может угрожать национальной безопасности.

Ранее Днепропетровский окружной административный суд отменил требования налоговой службы Украины к модели Елизавете Василенко, бывшей возлюбленной Моргенштерна. Речь шла об уплате более 1,6 млн гривен (2,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans.

Прежде Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента.

Шоу-бизнес
Алишер Моргенштерн
Литва
рэперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.