Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд Моргенштерн добился отмены запрета на въезд в Литву через суд

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включенный в ноябре 2025 года в список нежелательных лиц в Литве, добился через суд отмены запрета на въезд в страну, передает LTR. В решении также отмечается, что при недостатке доказательных аргументов запрет базировался «на субъективных оценках и мнениях».

Решение о такой угрозе принимается департаментом госбезопасности, но этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией, — постановил суд.

Департамент миграции принял решение о 10-летнем запрете на въезд в Литву. Как считают в ведомстве, пребывание артиста в стране может угрожать национальной безопасности.

Ранее Днепропетровский окружной административный суд отменил требования налоговой службы Украины к модели Елизавете Василенко, бывшей возлюбленной Моргенштерна. Речь шла об уплате более 1,6 млн гривен (2,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans.

Прежде Моргенштерн принял решение приостановить сольную концертную деятельность и значительно сузил географию выступлений до трех стран. Причиной стали развившаяся мания преследования и тяжелый период отказа от наркотиков. Музыкант опасается ареста и экстрадиции в Россию из-за уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента.