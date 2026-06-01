01 июня 2026 в 04:31

Два аэропорта на Кавказе перестали обслуживать рейсы

В аэропортах Владикавказа и Магаса ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Аэропорты Владикавказа и Магаса временно прекратили работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты, уточнили в ведомстве.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемые «Аэрофлотом».

До этого международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.

Кроме того, в начале июня полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне будут полностью запрещены. Речь идет о полетах на высотах от 0 до 5100 метров. Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняемых по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

