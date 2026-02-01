Еще два аэропорта на Кавказе закрылись В аэропортах Владикавказа и Магаса ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Владикавказа и Магаса временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что более 20 пассажиров авиакомпании Thai AirAsia едва не остались в аэропорту Бангкока из-за ошибки экипажа. По данным источника, людей забыли пересадить на борт из автобуса. Инцидент произошел на внутреннем рейсе, вылет которого был запланирован ранним утром 17 января. Самолет с 136 людьми на борту уже начал движение для взлета, когда одна из пассажирок заявила об исчезновении своей спутницы.

До этого около 300 пассажиров рейса Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air более 12 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково из-за мощного снежного циклона. Самолет не совершил отправку в назначенное время. Экипаж был готов к взлету, но неблагоприятные погодные условия не позволяли это сделать.