10 января 2026 в 14:16

В трех российских аэропортах сняли ограничения

Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, прием и выпуск воздушных судов осуществляются по расписанию.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов. Уточнялось, что время вылета меняли пять раз. По словам пассажиров, им так и не предоставили гостиницы и трансфер.

Накануне, 9 января, стало известно, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. В частности, выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники. В связи с этим пассажиры были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них были семьи с маленькими детьми.

