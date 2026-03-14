Трамп загнал себя в ловушку: «спящие ячейки» Ирана уничтожат США изнутри

Власти США опровергли данные СМИ о планах Ирана атаковать Калифорнию с помощью беспилотников. При этом Тегеран продолжает наносить сокрушительные удары по американским базам на Ближнем Востоке, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил: Исламская Республика готова открыть «новые фронты» против Запада. Что имел в виду аятолла и могут ли иранские военные «дотянуться» до самих Соединенных Штатов — в материале NEWS.ru.

Что сказали в США об атаках Ирана

11 марта телеканал ABC News сообщил, что Федеральное бюро расследований предупредило калифорнийскую полицию о планах Тегерана нанести удары БПЛА по западному побережью Штатов. Эта публикация вызвала бурную реакцию Белого дома: его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт обвинила СМИ в попытке посеять панику среди населения США.

«Они написали это на основе одного электронного письма, которое было отправлено местным правоохранительным органам в Калифорнии и касалось одного непроверенного сообщения», — написала Ливитт в Х.

Она подчеркнула, что реальной угрозы со стороны Ирана для США нет и никогда не существовало, а также потребовала от ABC News удалить публикацию.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что Иран на самом деле мог планировать такую атаку. Он напомнил, что расстояние от Тегерана до Калифорнии составляет около 11 тыс. км.

«В мире пока нет беспилотников, даже с реактивной тягой, которые могли бы преодолеть такую дистанцию. Однако Иран может использовать, к примеру, какие-то морские суда. Если будет применяться „украинская“ тактика, когда БПЛА запускают с палубы торгового судна под флагом чужой страны, то это вполне возможно», — пояснил он.

Как Иран может атаковать США

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи 12 марта выступил с первым обращением к нации, в котором заявил о планах отомстить за каждого погибшего в результате ударов США. По словам аятоллы, Тегеран продолжит атаковать американские военные базы в странах Ближнего Востока и блокировать Ормузский пролив. Однако этим дело не ограничится.

«Были проведены исследования по открытию других фронтов, где у противника мало опыта и где он крайне уязвим, и их активация будет рассматриваться, если военная ситуация продолжится, и в соответствии с целесообразностью», — сказал Хаменеи.

Баранец не исключает, что речь идет о Кубе, куда Иран мог быт отправить свои ракеты или беспилотники. По его мнению, Тегеран сейчас пытаются загнать угол и он готов использовать любые способы мести американцам.

«Я не исключаю, что иранцы поделятся вооружением и с венесуэльцами. Хотя там насильственно сменили режим, Венесуэла заявила, что даже при новой власти она поддерживает Иран. Кроме того, почему бы Ирану не задействовать Северную Корею? Они фактически союзники. Ким Чен Ын „пальнет“ по Америке и скажет: „Иранцы — мои друзья. Вы же стреляете по ним из Бахрейна“. И тут даже ничего не возразишь», — заметил эксперт.

Может ли Иран подорвать США изнутри

Несмотря на то что боевые действия на Ближнем Востоке лишь набирают обороты, Дональд Трамп уже объявил о «победе» над Ираном. На митинге в Кентукки 12 марта он сказал, что на самом деле американо-израильская операция против Исламской Республики закончилась «в первый час».

«Мы не хотим уходить слишком рано. <...> Нам нужно довести дело до конца», — добавил президент Штатов.

Баранец считает, что Трамп явно поторопился с выводами. Хотя иранская армия, по словам эксперта, и «потрепана», у нее достаточно ресурсов, чтобы продолжать борьбу.

«Даже сторонники США говорят, что уровень повреждения военной машины Ирана колеблется где-то на уровне 30–40%. Кроме того, население Ирана около 93 млн человек — Тегеран может легко себе позволить призвать под ружье миллион граждан. Это только людские резервы. А уж что касается, например, автоматов АКМ, то у Ирана их хватит на 20-миллионную армию — запасы оружия делались не только под вооруженные силы, но и под Корпус стражей Исламской революции», — подчеркнул он.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что у Тегерана есть и другая возможность «насолить» Штатам — вести диверсионную деятельность на их собственной территории.

«Это не так уж трудно: в США продается оружие и там много этнических мусульман, причем необязательно только шиитов. Есть и просто те, кто недоволен нынешней властью. Так что здесь речь может идти в большей степени о создании некой шпионской диверсионной сети. Это обойдется дешевле, чем пытаться достать до американцев БПЛА или ракетами», — заключил эксперт.

Читайте также:

Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше

Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана

«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид