Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 20:07

Сумка из кожи тираннозавра оказалась никому не нужна

Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на аукционе в Париже

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на аукционе в Париже, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Покупатель предложил за нее €150 тыс. (12 млн рублей).

Польский дизайнер Михал Хадас, основатель авангардного бренда Enfin Levé, создал аксессуар габаритами 26×18 см. Материал для аксессуара был разработан на основе белка, который извлекли из останков тираннозавра возрастом около 67 млн лет, благодаря чему удалось синтезировать кожу в лабораторных условиях. Готовая кожа обработана традиционными методами растительного дубления.

Модель выделяется лаконичной архитектурной формой. Серебряная фурнитура изделия включает пряжку, изготовленную методом утраченного воска, а также декоративный элемент в виде двойной спирали ДНК

Ранее в парижском Hôtel Drouot аукционного дома Giquello на торги была выставлена первая в мире сумка из кожи тираннозавра, выращенной в лаборатории. Начальная оценка лота составила от €300 тыс. до €500 тыс.(от 24,9 млн до 41,5 млн рублей).

Париж
аукционы
динозавры
сумки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые США призывали не замечать сообщения об НЛО
Ужасная авария забрала жизнь известно композитора в Петербурге
Снег, ледяные дожди и заморозки до -8 градусов: погода в Москве осенью
Сумка из кожи тираннозавра оказалась никому не нужна
Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти
«Ядерное» пророчество Жириновского, огненный привет Рютте: что дальше
В Иране заявили, что стоят на пороге мира
ТАСС: в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука прогремел взрыв
США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения
Пятилетний ребенок выпал из окна и разбился в Тюмени
Атаку БПЛА в Нижнекамске назвали попыткой омрачить празднование Дня России
Биржа сделала Маска богатейшим человеком планеты
Путин объяснил, зачем некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года
В США раскрыли, какие опасные патогены хранятся на Украине
Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели
Рыбы-шпионы следили за Китаем и передавали данные за границу
Рубио сделал заявление по случаю Дня России
Путин раскрыл, зачем ВСУ нарастили удары БПЛА по России
США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине
Путин увеличил штатную численность ВС России
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.