Сумка из кожи тираннозавра оказалась никому не нужна Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на аукционе в Париже

Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на аукционе в Париже, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Покупатель предложил за нее €150 тыс. (12 млн рублей).

Польский дизайнер Михал Хадас, основатель авангардного бренда Enfin Levé, создал аксессуар габаритами 26×18 см. Материал для аксессуара был разработан на основе белка, который извлекли из останков тираннозавра возрастом около 67 млн лет, благодаря чему удалось синтезировать кожу в лабораторных условиях. Готовая кожа обработана традиционными методами растительного дубления.

Модель выделяется лаконичной архитектурной формой. Серебряная фурнитура изделия включает пряжку, изготовленную методом утраченного воска, а также декоративный элемент в виде двойной спирали ДНК

Ранее в парижском Hôtel Drouot аукционного дома Giquello на торги была выставлена первая в мире сумка из кожи тираннозавра, выращенной в лаборатории. Начальная оценка лота составила от €300 тыс. до €500 тыс.(от 24,9 млн до 41,5 млн рублей).