Атака FPV-дрона ВСУ унесла жизнь жителя Белгородской области Мирный житель Белгородской области погиб в Грайворонском округе при атаке дрона

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб региона в своих социальных сетях. Власти выражают соболезнования его семье и близким.

Ситуация остается на контроле оперштаба. Официальной информации о других пострадавших не поступало, следует из обнародованной информации.

В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона ВСУ мужчина получил смертельные ранения. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким, — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тюмени в День города отменили все праздничные мероприятия после объявления угрозы атаки БПЛА, зрителей просили покинуть площадки. Концерт группы «Песняры» на площади 400-летия, намеченный на 13:00, не начался из-за срочной приостановки. Украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ и спровоцировал возгорание. На месте происшествия работали специалисты экстренных служб. Сам глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Кроме того, в Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника. Возгорание было оперативно локализовано, угрозы распространения огня не возникало.